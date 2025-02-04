Впервые за более чем 20 лет: когда ЕЦБ введет в обращение новые купюры евро

Европейский центральный банк анонсировал обновление дизайна купюр евро. Регулятор рассказал, как будет процесс избрания новых дизайнов и когда будут новые купюры евро.

Когда будут новые евро

Европейский центральный банк впервые за 23 года планирует изменить дизайн наличных евро. В этом году банк объявит конкурс, чтобы выбрать новые дизайны для купюр евро. Победителя объявят в 2026 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Цель обновления дизайна является создание более привлекательных и удобных банкнот. Сейчас выделяют две основные темы, которые могут использовать для создания новых банкнот:

Известные европейцы : среди кандидатов - греческая оперная певица Мария Каллас, композитор Людвиг ван Бетховен, польско-французская ученая Мария Кюри, испанский писатель Мигель де Сервантес, итальянский художник Леонардо да Винчи и австрийская активистка Берта фон Зуттнер.

: среди кандидатов - греческая оперная певица Мария Каллас, композитор Людвиг ван Бетховен, польско-французская ученая Мария Кюри, испанский писатель Мигель де Сервантес, итальянский художник Леонардо да Винчи и австрийская активистка Берта фон Зуттнер. Природа и институции: альтернативный вариант предусматривает изображение птиц и рек на лицевой стороне, а европейских институтов – на обратной.

Что стоит знать о евро Это официальная валюта стран Еврозона, где проживает более 336 миллионов человек. Эту денежную единицу ввели в 1999 году на замену экю. Однако в наличном обращении евро находится с 2002 года.



ЕЦБ выпускает банкноты с номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро, а также чеканит монеты номиналами 1, 2, 10, 20, 50 центов и 1 и 2 евро. В 2019 году регулятор Это официальная валюта стран Еврозона, где проживает более 336 миллионов человек. Эту денежную единицу ввели в 1999 году на замену экю. Однако в наличном обращении евро находится с 2002 года.ЕЦБ выпускает банкноты с номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро, а также чеканит монеты номиналами1, 2, 10, 20, 50 центов и 1 и 2 евро. В 2019 году регулятор прекратил выпускать купюру номиналом 500 евро.

Однако выбранные темы могут спровоцировать дискуссии, ведь они включают упоминания о 6 странах Еврозоны, использующих евро как основную валюту. Новые купюры евро введут в обращение только через несколько лет.