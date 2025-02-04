Обвал акций Tesla на фондовом рынке

Акции компании Tesla резко обвалились в цене на фоне реакции инвесторов на первые пошлины, которые ввела администрация Дональда Трампа на товары из Китая, Мексики и Канады. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN Business.

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За день акции Tesla подешевели на 5,17% до 383,63 доллара. На позиции производителя электрокаров на фондовом рынке давит решение Дональда Трампа о повышении тарифов на импорт. Из-за этого возникли опасения относительно потенциальных последствий для Tesla, для которой важен рынок Китая, из-за близости генерального директора компании Илона Маска к президенту США.

Кроме того, компания Tesla сталкивается с вызовами и на американском рынке. Речь идет о снижении продаж в Калифорнии, где спрос на Model 3 спал на 36%. Обесценивание акций Tesla спровоцировало уменьшение личного капитала Илона Маска.

Сколько потерял Илон Маск из-за обвала акций Tesla

Последние финансовые потери Маска оценили в 14,9 миллиарда долларов, по данным Bloomberg. Его капитал составляет 418 миллиардов долларов. В то же время издание Forbes информирует, что Маск потерял 11,8 миллиарда долларов до 409,8 миллиарда долларов. При этом Илон Маск остается самым богатым человеком мира.

Интересно! Илон Маск зафиксировал самые большие финансовые потери за день среди самых богатых людей мира. Для сравнения, капитал французского миллиардера Бернара Арно, который занимает второе место по потерям, уменьшился на 3,7 миллиарда долларов.