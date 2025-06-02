Какие купюры евро выгоднее хранить для украинцев

Украинцы могут хранить различные номиналы евровалюты для хранения или расходов в зависимости от целей. Следовательно, 50 евро лучше всего хранить, если планируется путешествие, а 200 евро – для крупной покупки, например, жилья.

Какие купюры евро лучшие для хранения

Отмечается, что среди популярных европейских валют, которые стоит покупать украинцам, есть как 5 евро, так и 200 евро, передает 24 Канал со ссылкой на IdeaBank.

Читайте также Купюра в 2 000 гривен: появится ли она в обращении

Европейские купюры, которые стоит хранить:

5 – 10 евро – можно покупать и хранить, если нет планов для крупных покупок,

– можно покупать и хранить, если нет планов для крупных покупок, 20 евро – для мелких расходов,

– для мелких расходов, 50 евро – оптимальный вариант для хранения, путешествий и обмена путешествий и обмена,

– оптимальный вариант для хранения, путешествий и обмена путешествий и обмена, 100 евро – обменяют или продадут как банки, так и обменники,

– обменяют или продадут как банки, так и обменники, 200 евро – чаще всего покупают те, кто откладывает на отпуск или на крупную покупку.

Все выше указанные банкноты находятся в обращении, а потому они являются законными средствами для наличных расчетов в Украине и в странах ЕС.

Напоминаем! С 2019 года Евросоюз отказался от печати купюры евро с наибольшим номиналом. Речь идет о 500 евро. Решение об отмене печати этой купюры было принято из-за частых случаев подделки наличных денег.