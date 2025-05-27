Курс евро к доллару

Единая валюта Еврозоны – евро – растет в цене после решения президента США Дональда Трампа не вводить тарифы на уровне 50% для ЕС, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Трамп добавил, что отложил введение пошлин на товары из ЕС до 9 июля. В то же время США и Евросоюз продолжат вести торговые переговоры. На фоне этого курс евро вырос до 1,14 доллара США. Евро достигло пикового уровня на рынке за месяц. Напомним, что доллар США упал до самого низкого показателя в начале недели за более чем месяц из-за решения Трампа и нестабильность его таможенной политики.

Интересно! Курс евро взлетел до максимума с ноября 2021 года. Это было связано с обесцениванием доллара и рост опасений относительно независимости центрального банка США после критики Трампа.

Стоит добавить, что в июне также ожидают, что Европейский центральный банк в очередной раз снизит процентные ставки. Напомним, что ЕЦБ начал цикл снижения ставок в июне 2024 года. Добавим, что последний раз регулятор пересматривал процентные ставки в сторону снижения в апреле 2025 года

К теме! На момент создания этого материала, курс торгуется на уровне 1,13 доллара США. Тогда как с начала 2025 года курс евро к доллару подорожал более чем на 9%, по данным Google Финансы.