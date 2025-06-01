Купюра в 2 000 гривен: появится ли она в обращении

Украинцы сейчас пользуются купюрами разного номинала, наибольшего – в 1 000 гривен. Однако разговоры о появлении банкноты в 2 000 гривен ведутся уже несколько лет.

Появится ли банкнота в 2 000 гривен в Украине

Еще в январе 2021 года в Украине появилась петиция о введении в обращение купюры на 2 000 гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Официальное представительство Президента Украины.

Смотрите также Поврежденные и грязные: какие банкноты могут обменять в украинских банках

Петицию на официальном сайте президента Украины опубликовал Сергей Дюрич. Он предлагал ввести с июля 2021 года новую купюру номиналом 2 000 гривен. Банкнота, по его замыслу, должна была быть золотого цвета размером 145 х 75 миллиметров.

Однако успеха петиция не имела – набрала всего 42 голоса.

В конце февраля 2021 года тот же автор зарегистрировал повторную петицию. На этот раз он предлагал ввести купюру номиналом 2 000 гривен по случаю 30-летия Независимости Украины. Петиция набрала еще меньше голосов – 16.

Стоит знать! Для того, чтобы петицию, размещенную на сайте президента, рассмотрели, она должна получить поддержку не менее 25 000 человек.

Купюры какого номинала есть в Украине

На сегодняшний день украинцы пользуются банкнотами номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1 000 гривен. Национальный банк последний раз вводил новую купюру еще в 2019 году – номиналом 1 000 гривен.

Сейчас в НБУ не видят необходимости вводить дополнительные купюры в обращение. Заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан в интервью изданию The Page объяснил, что расширять номинальный ряд банкнот гривны, вводя купюры большего номинала, не планируется.

Мы пока не видим необходимости рассмотрения возможности появления таких банкнот. Сейчас основная банкнота в обращении – 500 гривен,

– сказал Шабан.

Он также добавил, что Нацбанк считает оптимальным тот номинальный набор монет и банкнот гривны, который уже существует в Украине.

Важно! По данным НБУ, набор номиналов украинской гривны полностью обеспечивает потребности у украинцев для расчета наличными.