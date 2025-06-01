Чи з’явиться банкнота у 2 000 гривень Україні

Ще у січні 2021 року у Україні з’явилася петиція про введення в обіг купюри на 2 000 гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіційне представництво Президента України.

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Петицію на офіційному сайті президента України опублікував Сергій Дюрич. Він пропонував запровадити з липня 2021 року нову купюру номіналом 2 000 гривень. Банкнота, за його задумом, мала бути золотого кольору розміром 145 х 75 міліметрів.

Однак успіху петиція не мала – набрала усього 42 голоси.

Наприкінці лютого 2021 року той же автор зареєстрував повторну петицію. Цього разу він пропонував ввести купюру номіналом 2 000 гривень з нагоди 30-річчя Незалежності України. Петиція набрала ще менше голосів – 16.

Варто знати! Для того, щоб петицію, розміщену на сайті президента, розглянули, вона має отримати підтримку щонайменше 25 000 людей.

Купюри якого номіналу є в Україні

На сьогодні українці користуються банкнотами номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1 000 гривень. Національний банк востаннє вводив нову купюру ще у 2019 році – номіналом 1 000 гривень.

Наразі у НБУ не бачать необхідності вводити додаткові купюри в обіг. Заступник голови Нацбанку Олексій Шабан в інтерв'ю виданню The Page пояснив, що розширювати номінальний ряд банкнот гривні, запроваджуючи купюри більшого номіналу, не планується.

Ми поки що не бачимо необхідності розгляду можливості появи таких банкнот. Наразі основна банкнота в обігу – 500 гривень,

– сказав Шабан.

Він також додав, що Нацбанк вважає оптимальним той номінальний набір монет і банкнот гривні, який вже існує в Україні.

Важливо! За даними НБУ, набір номіналів української гривні повністю забезпечує потреби у українців для розрахунку готівкою.