Существует ли купюра 500 евро и как она выглядит

Купюра номиналом 500 евро действительно существует, но встретить ее в обращении сегодня достаточно сложно. Рассказываем, почему ее перестали печатать и как она выглядит.

Как появилась купюра в 500 евро?

Банкнота номиналом 500 евро является самой большой по номиналу среди всех евробанкнот, которые когда-либо выпускались. Она появилась одновременно с введением наличного евро в 2002 году и оставалась в обращении до 2019-го, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

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С 27 апреля 2019 года центробанки стран еврозоны прекратили печать новых купюр этого номинала. В то же время 500 евро и в дальнейшем считается законным платежным средством и может использоваться для расчетов.

Интересно! Это одна из самых дорогих банкнот, которые еще находятся в обращении. На начальном этапе банкноты этого номинала активно использовались - до конца 2008 года в обращении было более 530 миллионов купюр по 500 евро.

Как выглядит купюра 500 евро?

На евробанкнотах традиционно изображаются арки, мосты и дверные проемы в стиле архитектурных эпох разных периодов европейской истории. На 500 евро изображена архитектура конца XX века.

Банкнота номиналом 500 евро / фото Getty Images

Примечательно! Изначально художник Роберт Калина планировал использовать изображения реальных сооружений, однако по политическим соображениям было решено создать обобщённые, вымышленные конструкции. В то же время мост на купюре напоминает Международный мост через реку Гвадиана.

Кроме этого, на банкноте есть все обязательные элементы: номинал, флаг ЕС, подпись президента ЕЦБ, инициалы ЕЦБ на разных языках, карта Европы, звезды и изображения заморских территорий Евросоюза.