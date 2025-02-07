Несмотря на рекордные цены: почему россияне массово скупают один из самых дорогих металлов в мире

Россияне активно скупают золото, что могу быть выгодно для властей в стране. Выделяют несколько причин рекордного спроса на драгоценный металл в России.

Россияне массово скупают золото

В 2024 году россияне скупили рекордные объемы золота. Этот показатель существенно вырос по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.

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По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году россияне приобрели 75,6 метрической тонны драгоценного металла. Это на 6% больше чем в 2023 году и на 62% больше чем в 2021 году. Россияне накапливают золото, которое инвесторы часто воспринимают как безопасный актив, по следующим причинам:

Инфляция.

Обесценивание рубля на фоне санкций.

Для понимания, в 2024 году инфляция в России составила 9,5% годовых, что является самым высоким показателем с начала полномасштабной войны в Украине. Кроме того, цены продолжают расти в первые недели 2025 года.

К теме! С другой стороны, власть России может быть удовлетворена из-за рекордного спроса на золото. Ведь Россия имеет возможность сбывать сбыть более 300 метрических тонн драгоценного металла, который добывают каждый год.

При этом золото снова устанавливает исторические рекорды на рынке. В частности, 5 февраля цена на золото пересекла отметку в 2850 долларов за унцию. На момент создания этого материала, стоимость драгоценного металла на спотовом рынке торгуется на уровне 2874,76 доллара за унцию, согласно данным Всемирного совета по золоту.

Интересно, что в США также стремительно растет спрос на золото. Это уже называют "золотой лихорадкой". Поэтому в Лондоне даже зафиксировали дефицит драгоценного металла. Более того, там резко выросла годовая процентная ставка на краткосрочную аренду золота.