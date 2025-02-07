Попри рекордні ціни: чому росіяни масово скуповують один з найдорожчих металів у світі

Росіяни активно скуповують золото, що можу бути вигідно для влади в країні. Виділяють кілька причин рекордного попиту на дорогоцінний метал в Росії.

Росіяни масово скуповують золото

У 2024 році росіяни скупили рекордні обсяги золота. Цей показник суттєво зріс порівняно з попереднім роком. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

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За даними Всесвітньої ради по золоту, торік росіяни придбали 75,6 метричної тонни дорогоцінного металу. Це на 6% більше ніж у 2023 році та на 62% більше ніж у 2021 році. Росіяни накопичують золото, яке інвестори часто сприймають як безпечний актив, через такі причини:

Інфляція.

Знецінення рубля на тлі санкцій.

Для розуміння, у 2024 році інфляція у Росії склала 9,5% річних, що є найвищим показником від початку повномасштабної війни в Україні. Крім того, ціни продовжують зростати в перші тижні 2025 року.

До теми! З іншого боку, влада Росії може бути задоволена через рекордний попит на золото. Адже Росія має можливість збувати збути понад 300 метричних тонн дорогоцінного металу, який видобувають кожного року.

При цьому золото знову встановлює історичні рекорди на ринку. Зокрема, 5 лютого ціна на золото перетнула позначку у 2850 доларів за унцію. На момент створення цього матеріалу, вартість дорогоцінного металу на спотовому ринку торгується на рівні 2874,76 долара за унцію, згідно з даними Всесвітньої ради по золоту.

Цікаво, що у США також стрімко зростає попит на золото. Це уже називають "золотою лихоманкою". Через це у Лондоні навіть зафіксували дефіцит дорогоцінного металу. Ба більше, там різко зросла річна процентна ставка на короткострокову оренду золота.