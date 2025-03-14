Золото взлетело в цене до нового исторического максимума. Такое подорожание золота прогнозировал еще один из топовых банков США.

Цены на золото установили новый исторический рекорд

Стоимость золота впервые в истории пересекла отметку в 3000 долларов за тройскую унцию. Речь идет о фьючерсах с поставкой в апреле, пишет 24 Канал со ссылкой на биржу Comex.

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Драгоценный металл установил новый рекорд во время торгов в пятницу, 14 марта, достигнув отметки на уровне 3005 долларов за унцию. Для понимания, золото называют активом-гаванью, на который обращают внимание в турбулентные периоды. Сейчас инвесторы рассматривают золото как средство хеджирования от различных рисков:

Агрессивная торговая политика президента США Дональда Трампа и ее влияние на глобальную экономику. В частности, речь идет о пошлинах, которые ввел Трамп на импорт из Канады, Мексики и Китая. Более того, он пригрозил вести тариф на уровне 200% на вина и другие алкогольные напитки из ЕС.

Растут ожидания, что Федеральная резервная система США снова снизит процентную ставку. Напомним, в феврале инфляция в США упала больше, чем ожидали. Более того, темпы роста цен в США впервые замедлились с сентября. Как правило, снижение ставки провоцирует обесценивание доллара, а от этого выигрывает золото. Напомним, что цена доллара упала на 3,5% за прошедшую неделю. Это была худшая неделя для доллара с ноября 2022 года.

Важно! Эксперты из Goldman Sachs прогнозировали, что в 2025 году цена золота вырастет до 3000 долларов за унцию.

На момент создания этого материала, фьючерсы на золото торгуются на уровне 3006,10 доллара за унцию. Контракты за сегодня подорожали на 0,49%, по данным MarketWatch. За неделю золото подорожало более чем на 3%, а с начала года – на 13,90%.