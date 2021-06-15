Куба отказывается от доллара: какую валюту брать туристам

Куба объявила, что банки больше не будут принимать доллары. Для многих кубинцев это проблема, ведь они получают помощь от своих родственников и друзей, которые выехали в США, именно в долларах.

Запрет Кубы

Центральный банк Кубы заявил о приостановлении обращения американских долларов в стране. Это распространяется и на иностранных туристов, которым посоветовали брать другие валюты с собой – евро, британский фунт стерлингов или канадский доллар.

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Учитывая препятствия, которые создает эмбарго США для национальной банковской системы, было принято решение приостановить прием наличных банкнот США в банковской и финансовой системе Кубы,

– говорится в сообщении центробанка.

Вице-президент BCC Central de Cuba Ямиле Берра Сайрес пояснил, что при президентстве Дональда Трампа усилился контроль за эмбарго, которое действует в отношении Кубы с 1958 года.

Кубе становится все труднее найти международные банковские или финансовые учреждения, готовые получать, конвертировать или обрабатывать валюту США наличными,

– отметил Сайрус.

Чего не касается запрет:

операций, осуществляемых с помощью денежных переводов;

вкладов наличности в другие свободно конвертируемые валюты, принятые на Кубе.

Запрет касается только наличной валюты США, а не действующих депозитов в долларах.

Валюта Кубы

С 1994 года на Кубе действуют две официальные валюты: кубинский песо и кубинский конвертируемый песо, который с момента своего введения предназначался для замены доллара.

После объявления запрета использования наличного доллара на Кубе, его цена на черном рынке выросла втрое относительно официального курса.

После этого сторонники криптовалюты заговорили, что выходом для Кубы может стать легализация криптовалюты как официального платежного средства. Ведь так недавно сделала другая страна Латинской Америки – Сальвадор.