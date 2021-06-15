Запрет Кубы

Центральный банк Кубы заявил о приостановлении обращения американских долларов в стране. Это распространяется и на иностранных туристов, которым посоветовали брать другие валюты с собой – евро, британский фунт стерлингов или канадский доллар.

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Учитывая препятствия, которые создает эмбарго США для национальной банковской системы, было принято решение приостановить прием наличных банкнот США в банковской и финансовой системе Кубы,

– говорится в сообщении центробанка.

Вице-президент BCC Central de Cuba Ямиле Берра Сайрес пояснил, что при президентстве Дональда Трампа усилился контроль за эмбарго, которое действует в отношении Кубы с 1958 года.

Кубе становится все труднее найти международные банковские или финансовые учреждения, готовые получать, конвертировать или обрабатывать валюту США наличными,

– отметил Сайрус.

Чего не касается запрет:

операций, осуществляемых с помощью денежных переводов;

вкладов наличности в другие свободно конвертируемые валюты, принятые на Кубе.

Запрет касается только наличной валюты США, а не действующих депозитов в долларах.

Валюта Кубы

С 1994 года на Кубе действуют две официальные валюты : кубинский песо и кубинский конвертируемый песо, который с момента своего введения предназначался для замены доллара.

После объявления запрета использования наличного доллара на Кубе, его цена на черном рынке выросла втрое относительно официального курса.

После этого сторонники криптовалюты заговорили , что выходом для Кубы может стать легализация криптовалюты как официального платежного средства . Ведь так недавно сделала другая страна Латинской Америки – Сальвадор.