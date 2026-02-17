Сколько стоит водоснабжение и водоотведение в 2026 году?

Тарифы для водоканалов и других предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотводом, устанавливала Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Важно! НКРЭКУ рекомендует водоканалам держать тарифы на уровне 2022 года.

Несмотря на то, что тарифы на воду официально не поднимались, некоторые уже увидели изменения в платежках. Например, об изменениях сообщил КП "Днепроводоканал".

С 1 января 2026 года установлены следующие размеры постоянной (за обслуживание договора) и переменной (за обслуживание узла/узлов коммерческого учета воды) составляющих платы за абонентское обслуживание потребителей, с которыми заключены индивидуальные договоры о предоставлении услуг централизованного водоснабжения и/или централизованного водоотведения,

– указал водоканал.

После внедрения этих изменений, тарифы для населения в многоквартирных домах следующие:

плата за абонентское обслуживание водоснабжения – 22,87 гривны;

плата за абонентское обслуживание водоотведения – 22,06 гривны.

А вот для населения частного сектора:

плата за водоснабжение – 22,87 гривны;

плата за водоотведение – 22,06 гривны.

Интересно, что часть граждан получила информацию о росте тарифов постфактум. То есть, накануне оповещения об изменениях не было.

Для сравнения, в других регионах ситуация такая:

в Ивано-Франковской области за водоснабжение и водоотведение вместе нужно заплатить – 28,24 гривны за метр кубический;

в Кировоградской области – 45,97 гривны за метр кубический;

в Николаевской области – 34,04 гривны за метр кубический, сообщает "Минфин".

Что известно о новом законопроекте, относительно тарифа на воду?