Сколько стоит водоснабжение и водоотведение в 2026 году?
Тарифы для водоканалов и других предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотводом, устанавливала Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Важно! НКРЭКУ рекомендует водоканалам держать тарифы на уровне 2022 года.
Несмотря на то, что тарифы на воду официально не поднимались, некоторые уже увидели изменения в платежках. Например, об изменениях сообщил КП "Днепроводоканал".
С 1 января 2026 года установлены следующие размеры постоянной (за обслуживание договора) и переменной (за обслуживание узла/узлов коммерческого учета воды) составляющих платы за абонентское обслуживание потребителей, с которыми заключены индивидуальные договоры о предоставлении услуг централизованного водоснабжения и/или централизованного водоотведения,
– указал водоканал.
После внедрения этих изменений, тарифы для населения в многоквартирных домах следующие:
- плата за абонентское обслуживание водоснабжения – 22,87 гривны;
- плата за абонентское обслуживание водоотведения – 22,06 гривны.
А вот для населения частного сектора:
- плата за водоснабжение – 22,87 гривны;
- плата за водоотведение – 22,06 гривны.
Интересно, что часть граждан получила информацию о росте тарифов постфактум. То есть, накануне оповещения об изменениях не было.
Для сравнения, в других регионах ситуация такая:
- в Ивано-Франковской области за водоснабжение и водоотведение вместе нужно заплатить – 28,24 гривны за метр кубический;
- в Кировоградской области – 45,97 гривны за метр кубический;
- в Николаевской области – 34,04 гривны за метр кубический, сообщает "Минфин".
Что известно о новом законопроекте, относительно тарифа на воду?
Согласно новому законопроектом, ВРУ передает временно полномочия органам местного самоуправления по установлению тарифов на воду. Такие изменения планируются до конца военного положения и еще год после.
НКРЭКУ, в свою очередь, будет проверять тарифы. А именно стоимость установят органы местной власти. Заметим, что, на момент написания публикации, законопроект передан на подпись к президенту.