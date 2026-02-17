Скільки коштує водопостачання та водовідведення у 2026 році?
Тарифи для водоканалів та інших підприємств, що займаються водопостачанням та водовідведенням, встановлювала Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Важливо! НКРЕКП рекомендує водоканалам тримати тарифи на рівні 2022 року.
Попри те, що тарифи на воду офіційно не підіймалися, деякі вже побачили зміни у платіжках. Наприклад, про зміни повідомив КП "Дніпроводоканал".
З 1 січня 2026 року встановлено наступні розміри постійної (за обслуговування договору) та змінної (за обслуговування вузла/вузлів комерційного обліку води) складових плати за абонентське обслуговування споживачів, з якими укладено індивідуальні договори про надання послуг централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення,
– вказав водоканал.
Після впровадження цих змін, тарифи для населення у багатоквартирних будинках такі:
- плата за абонентське обслуговування водопостачання – 22,87 гривні;
- плата за абонентське обслуговування водовідведення – 22,06 гривень.
А от для населення приватного сектору:
- плата за водопостачання – 22,87 гривні;
- плата за водовідведення – 22,06 гривень.
Цікаво, що частина громадян отримала інформацію про зростання тарифів постфактум. Тобто, напередодні сповіщення про зміни не було.
Для порівняння, у інших регіонах ситуація така:
- в Івано-Франківській області за водопостачання та водовідведення разом потрібно заплатити – 28,24 гривні за метр кубічний;
- в Кіровоградській області – 45,97 гривні за метр кубічний;
- в Миколаївській області – 34,04 гривні за метр кубічний, повідомляє "Мінфін".
Що відомо про новий законопроєкт, щодо тарифу на воду?
Згідно з новим законопроєктом, ВРУ передає тимчасово повноваження до органів місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів на воду. Такі зміни плануються до кінця воєнного стану і ще рік після.
НКРЕКП, своєю чергою, буде перевіряти тарифи. А саме вартість встановлять органи місцевої влади. Зауважимо, що, на момент написання публікації, законопроєкт передано на підпис до президента.