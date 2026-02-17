Скільки коштує водопостачання та водовідведення у 2026 році?

Тарифи для водоканалів та інших підприємств, що займаються водопостачанням та водовідведенням, встановлювала Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Важливо! НКРЕКП рекомендує водоканалам тримати тарифи на рівні 2022 року.

Попри те, що тарифи на воду офіційно не підіймалися, деякі вже побачили зміни у платіжках. Наприклад, про зміни повідомив КП "Дніпроводоканал".

З 1 січня 2026 року встановлено наступні розміри постійної (за обслуговування договору) та змінної (за обслуговування вузла/вузлів комерційного обліку води) складових плати за абонентське обслуговування споживачів, з якими укладено індивідуальні договори про надання послуг централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення,

– вказав водоканал.

Після впровадження цих змін, тарифи для населення у багатоквартирних будинках такі:

плата за абонентське обслуговування водопостачання – 22,87 гривні;

плата за абонентське обслуговування водовідведення – 22,06 гривень.

А от для населення приватного сектору:

плата за водопостачання – 22,87 гривні;

плата за водовідведення – 22,06 гривень.

Цікаво, що частина громадян отримала інформацію про зростання тарифів постфактум. Тобто, напередодні сповіщення про зміни не було.

Для порівняння, у інших регіонах ситуація така:

в Івано-Франківській області за водопостачання та водовідведення разом потрібно заплатити – 28,24 гривні за метр кубічний;

в Кіровоградській області – 45,97 гривні за метр кубічний;

в Миколаївській області – 34,04 гривні за метр кубічний, повідомляє "Мінфін".

Що відомо про новий законопроєкт, щодо тарифу на воду?