Кипрская компания получила контроль над Monobank

В Monobank изменили структуру собственности. Это стало возможным после специального разрешения от Антимонопольного комитета Украины.

Кто владельцы Monobank

Компании Crestline Limited, которая зарегистрирована на Кипре, получила разрешение от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на получение контрольного пакета ООО "Финтех Бэнд". Об этом пишет 24 Канал з ссылкой на АМКУ.

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Для понимания, "Финтех Бэнд" – это разработчик и технологический оператор Monobank, который функционирует на базе Универсал Банка. Сейчас сумма сделки не известна, но добавляют, что она была согласована со всеми сторонами, которые были вовлечены в процесс.

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Соучредитель Monobank Олег Гороховский также прокомментировал сделку. В частности, он раскрыл новые детали относительно структуры собственности компании. По его словам, он вместе с Михаилом Рогальским увеличили свои доли в "Финтех Бенди" через Crestline Limited. Ранее кипрской компании Crestline Limited принадлежало всего 0,08%.

По данным YouControl, на сегодня Олег Гороховский и Михаил Рогальский владеют долями в размере 31,96% напрямую. Кроме того, им еще принадлежат доли в размере 5,24% через посредников. Совладельцами компании также Евгения Кривенко и кипрская компания Nisets Limited, которые имеют доли по 14%, а также Дарья Букреева с 8%.

Интересно! В марте в Monobank запустили сбор средств на "ядерку". Это произошло после ссоры Зеленского и Трампа в Белом доме. За 15 часов банк собрал более 20 миллионов гривен.

Олег Гороховский добавил, что структуру собственности изменили в соответствии со стратегией развития компании. Кроме того, он добавил, что кипрские компании Crestline и Nisets необходимы для удобства управления. Гороховский отметил, что компании платят налоги в Украине, поскольку имеют статус налоговых резидентов.