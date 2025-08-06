Он вокруг нас: какого металла больше всего в мире
- Алюминий является самым распространенным металлом на Земле, занимая около 8% земной коры, но не встречается в чистом виде.
- Он используется в производстве жестяных банок, фольги, деталей для самолетов, автомобилей, велосипедов и других изделий.
Около восьми процентов земной коры состоит из алюминия, что делает его самым распространенным металлом на планете. Однако в природе он никогда не встречается в чистом виде – всегда в соединении с другими элементами.
Почему алюминий такой популярный металл?
Алюминий имеет ключевое значение в производстве жестяных банок, фольги, деталей для самолетов и ракет, а также кухонной посуды. Он используется в электрических проводах, зеркалах и входит в состав многих синтетических материалов, пишет 24 Канал со ссылкой на Sciencing.
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Кроме того, алюминий применяется в производстве часов, автомобилей, велосипедов, красок и железнодорожных вагонов.
Какими качествами обладает алюминий?
Алюминий – это легкий, мягкий, но прочный металл, который легко поддается обработке, а его цвет может варьироваться от серебристого до тускло-серого. Он немагнитный и устойчивый к коррозии.
Примечательно! В определенных условиях алюминий способен растворяться в воде, хотя в обычной среде этого не происходит.
Самые распространенные соединения алюминия – это квасцы и оксид алюминия.
Как производят алюминий?
Основная часть мирового производства алюминия основана на переработке бокситов – горной породы, содержащей алюминий в естественной форме в сочетании с кислородом. В ходе обработки из бокситов удаляется вода, остается оксид алюминия, из которого затем извлекается чистый металл.
Интересно! Крупнейшим производителем алюминия в мире является Китай. В 2021 году страна произвела более 37 миллионов тонн металла – значительно больше, чем любая другая страна.