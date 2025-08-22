В 2024 году мировое производство алюминия выросло, достигнув рекордных показателей. Львиная доля выпуска приходится на несколько стран, которые закрепили за собой ведущие позиции на рынке.

В чем важность алюминия для экономики?

Алюминий является одним из наиболее важных ресурсов благодаря сочетанию легкости, прочности и гибкости в этом металле, пишет 24 Канал со ссылкой на Nasdaq.

Алюминий является самым распространенным металлом на планете и широко применяется в строительстве, автомобилестроении, производстве бытовой техники и потребительских товаров.

Благодаря хорошим электропроводным свойствам этот металл активно используют в электронной промышленности, а возможность вторичной переработки делает его удобным материалом для упаковки.

Интересно! В 2024 году мировое производство первичного алюминия увеличилось до 72 миллионов тонн по сравнению с 70 миллионами тонн в 2023 году. Почти 60% этого объема пришлось на Китай, который остается крупнейшим игроком на рынке.

Сколько алюминия производит Китай?

Китай занимает первое место в мире по выпуску алюминия. В 2024 году страна произвела 43 миллиона тонн этого металла. Производство алюминия в Китае растет в течение последних десяти лет и в 2024 году достигло рекордного уровня третий год подряд.

Интересно! Кроме алюминия Китай произвел 84 миллиона тонн глинозема и 93 миллиона тонн бокситов.

Китай также остается и крупнейшим потребителем алюминия.

Сколько алюминия производит Индия?

Индия занимает второе место по объему производства алюминия. В 2024 году здесь было выпущено 4,2 миллиона тонн металла.

Примечательно! В стране также произведено 7,6 миллионов тонн глинозема и 25 миллионов тонн бокситов.

За последние годы Индия стабильно увеличивает выпуск алюминия: в 2021 году показатель составил 3,9 миллиона тонн, что позволило обойти Россию и занять второе место в рейтинге крупнейших производителей.

Сколько алюминия производит Россия?

Россия остается третьим крупнейшим производителем алюминия в мире. В 2024 году выпуск составил 3,8 миллиона тонн против 3,7 миллиона тонн годом ранее.

Примечательно! Производство глинозема достигло 2,9 миллиона тонн, а бокситов – 6,3 миллиона тонн.

После полномасштабного вторжения в Украину и введения санкций ожидалось, что экспорт алюминия из России сократится. Однако часть этих объемов перераспределяется на китайский рынок, что позволяет стране удерживать позиции в мировом производстве.