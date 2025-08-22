У 2024 році світове виробництво алюмінію зросло, досягнувши рекордних показників. Левова частка випуску припадає на декілька країн, які закріпили за собою провідні позиції на ринку.

В чому важливість алюмінію для економіки?

Алюміній є одним з найбільш важливих ресурсів завдяки поєднанню легкості, міцності та гнучкості в цьому металі, пише 24 Канал з посиланням на Nasdaq.

Алюміній є найпоширенішим металом на планеті та широко застосовується в будівництві, автомобілебудуванні, виробництві побутової техніки та споживчих товарів.

Завдяки гарним електропровідним властивостям цей метал активно використовують в електронній промисловості, а можливість вторинної переробки робить його зручним матеріалом для пакування.

Цікаво! У 2024 році світове виробництво первинного алюмінію збільшилося до 72 мільйонів тонн у порівнянні з 70 мільйонами тонн у 2023 році. Майже 60% цього обсягу припало на Китай, який залишається найбільшим гравцем на ринку.

Скільки алюмінію виробляє Китай?

Китай посідає перше місце у світі за випуском алюмінію. У 2024 році країна виробила 43 мільйони тонн цього металу. Виробництво алюмінію в Китаї зростає протягом останніх десяти років і у 2024 році досягло рекордного рівня третій рік поспіль.

Цікаво! Крім алюмінію Китай виробив 84 мільйони тонн глинозему і 93 мільйони тонн бокситів.

Китай також залишається і найбільшим споживачем алюмінію.

Скільки алюмінію виробляє Індія?

Індія посідає друге місце за обсягом виробництва алюмінію. У 2024 році тут було випущено 4,2 мільйона тонн металу.

Примітно! У країні також вироблено 7,6 мільйона тонн глинозему і 25 мільйонів тонн бокситів.

За останні роки Індія стабільно збільшує випуск алюмінію: у 2021 році показник становив 3,9 мільйона тонн, що дозволило обійти Росію і посісти друге місце в рейтингу найбільших виробників.

Скільки алюмінію виробляє Росія?

Росія залишається третім найбільшим виробником алюмінію у світі. У 2024 році випуск склав 3,8 мільйона тонн проти 3,7 мільйона тонн роком раніше.

Примітно! Виробництво глинозему досягло 2,9 мільйона тонн, а бокситів – 6,3 мільйона тонн.

Після повномасштабного вторгнення в Україну і введення санкцій очікувалося, що експорт алюмінію з Росії скоротиться. Однак частина цих обсягів перерозподіляється на китайський ринок, що дозволяє країні утримувати позиції у світовому виробництві.