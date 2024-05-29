Крупнейший нефтеперерабатывающий завод в мире согласился покупать нефть из России за рубли, – Reuters

Индийская компания Reliance Industries заключила новое соглашение с российской "Роснефтью". Однако есть одна деталь, на которую стоит обратить особое внимание.

Reliance Industries – это крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, который согласился покупать у России сырье в другой валюте. Об этом говорится в соглашении, которое заключили на один год.

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Согласно условиям соглашения, индийская компания будет покупать по крайней мере 3 миллионов баррелей нефти в месяц. При этом нефтеперерабатывающий комплекс получит скидки от "Роснефти".

Соглашение между сторонами вступило в силу в начале индийского финансового года с 1 апреля. Также сообщают, что компания Reliance Industries планирует покупать две партии общим объемом около одного миллиона баррелей нефти Urals со скидкой 3 доллара за баррель.

Что известно о Reliance Industries Limited Это индийский многонациональный конгломерат, который работает в ряде секторов. Речь идет об энергетике, нефтехимии, природный газ, розничную торговлю, развлечения, телекоммуникации, СМИ и текстиль. Владельцем компании является Мукеш Амбани – самый богатый человек Индии. Рыночная капитализация компании составляет 19,56 триллиона рупий, тогда как стоимость акций колеблется на уровне 2893 рупии за штуку, информирует Это индийский многонациональный конгломерат, который работает в ряде секторов. Речь идет об энергетике, нефтехимии, природный газ, розничную торговлю, развлечения, телекоммуникации, СМИ и текстиль. Владельцем компании является Мукеш Амбани – самый богатый человек Индии. Рыночная капитализация компании составляет 19,56 триллиона рупий, тогда как стоимость акций колеблется на уровне 2893 рупии за штуку, информирует Yahoo!Finance

Новый контракт, кроме того, позволяет нефтеперерабатывающему комплексу дополнительно покупать еще 4 партии нефти ежемесячно. На момент создания этого материала, бренд нефти Urals торгуется на рынке с ценой на уровне 67,61 доллара за баррель, согласно данным OilPrice.

Индия на сегодня закрывает тройку лидеров по объемам потребления и импорта нефти. В частности, страна является крупнейшим покупателем российской нефти после того, как Запад отказался от сотрудничества с агрессором из-за полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Индийский нефтеперерабатывающий комплекс планирует покупать одну – две партии в месяц нефти с низким содержанием серы. Прежде всего речь идет о смеси ESPO, которую экспортируют из российского тихоокеанского порта "Козьмино", с надбавкой 1 доллара за баррель к котировкам в Дубае.

Как Reliance Industries будет платить России

Индийская компания в новом соглашении согласилась платить за российскую нефть в рублях. Платежи планируют проводить через индийский HDFC Bank и российский "Газпромбанк". Добавим, что российский "Газпромбанк" не входит ни в какие санкционные списки Запада. Ранее Индия платила за сырье из России в рупиях, дирхамах и китайских юанях.