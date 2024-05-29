Reliance Industries – це найбільший у світі нафтопереробний комплекс, який погодився купувати у Росії сировину в іншій валюті. Про це йдеться в угоді, яку уклали на один рік.

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Згідно з умовами угоди, індійська компанія буде купувати принаймні 3 мільйонів барелів нафти на місяць. При цьому нафтопереробний комплекс отримає знижки від "Роснефті".

Угода між сторонами набула чинності напочатку індійського фінансового року з 1 квітня. Також повідомляють, що компанія Reliance Industries планує купувати дві партії загальним обсягом близько одного мільйона барелів нафти Urals зі знижкою 3 долари за барель.

Що відомо про Reliance Industries Limited Це індійський багатонаціональний конгломерат, який працює у низці секторів. Йдеться про енергетику, нафтохімію, природний газ, роздрібну торгівлю, розваги, телекомунікації, ЗМІ та текстиль. Власником компанії є Мукеш Амбані – найбагатша людина Індії. Ринкова капіталізація компанії становить 19,56 трильйона рупій, тоді як вартість акцій коливається на рівні 2893 рупії за штуку, інформує Це індійський багатонаціональний конгломерат, який працює у низці секторів. Йдеться про енергетику, нафтохімію, природний газ, роздрібну торгівлю, розваги, телекомунікації, ЗМІ та текстиль. Власником компанії є Мукеш Амбані – найбагатша людина Індії. Ринкова капіталізація компанії становить 19,56 трильйона рупій, тоді як вартість акцій коливається на рівні 2893 рупії за штуку, інформує Yahoo!Finance

Новий контракт, крім того, дозволяє нафтопереробному комплексу додатково купувати ще 4 партії нафти щомісяця. На момент створення цього матеріалу, бренд нафти Urals торгується на ринку з ціною на рівні 67,61 долара за барель, згідно з даними OilPrice.

До теми! Індія на сьогодні закриває трійку лідерів за обсягами споживання та імпорту нафти. Зокрема, країна є найбільшим покупцем російської нафти після того, як Захід відмовився від співпраці з агресором через повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Індійський нафтопереробний комплекс планує купувати одну – дві партії на місяць нафти з низьким вмістом сірки. Перш за все йдеться про суміш ESPO, яку експортують з російського тихоокеанського порту "Козьміно", з надбавкою 1 долара за барель до котирувань у Дубаї.

Як Reliance Industries буде платити Росії

Індійська компанія у новій угоді погодилася платити за російську нафту у рублях. Платежі планують проводити через індійський HDFC Bank і російський "Газпромбанк". Додамо, що російський "Газпромбанк" не входить до жодних санкційних списків Заходу. Раніше Індія платила за сировину з Росії в рупіях, дирхамах і китайських юанях.