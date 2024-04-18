Речь идет о Government Pension Fund Global, который основали в 1990-х годах. Таким образом, власти Норвегии начали инвестировать избыточные доходы от нефтегазового сектора страны. На сегодня фонд инвестировал почти в 9 тысяч компаний в более чем 70 странах мира.

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Отчет крупнейшего фонда национального благосостояния в мире

Согласно официальным данным, за первые три месяца 2024 года фонд получил прибыль в размере 1,21 триллиона норвежских крон или 109,9 миллиарда долларов. Также добавили, что доходность инвестиций фонда в ценные бумаги на фондовом рынке в первом квартале составила 9,1%.

Тогда как доходность инвестиций с фиксированным доходом составила -0,4%, а инвестиций в недвижимость, что не котируется на бирже, –0,5%.

К теме! В целом доходность фонда за первый квартал была на 0,1% ниже, чем у базового биржевого индекса. Тогда как по состоянию на конец марта Government Pension Fund Global заявил, что его стоимость составляет 17,7 триллиона крон.

Заместитель генерального директора Norges Bank Investment Management заявил, что инвестиции фонда в акции продемонстрировали "очень высокую доходность" в первом квартале 2024, особенно благодаря технологическому сектору.

Он также прокомментировал слабые данные, которые зафиксировали некоторые американские компании из так называемой "Великолепной семерки". В эту группу входят такие корпорации с рыночной капитализацией на фондовом рынке, по данным Global Ranking:

Apple – 2,59 триллиона долларов;

Amazon – 1,88 триллиона долларов;

Alphabet (материнская компания Google) – 1,94 триллиона долларов;

Meta – 1,25 триллиона долларов;

Microsoft – 3,06 триллиона долларов;

Nvidia – 2,1 триллиона долларов;

Tesla – 495,07 миллиарда долларов.

По словам гендиректора, участники рынка сейчас, вероятнее всего, пересматривают свои прогнозы относительно этих компаний.