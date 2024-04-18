Йдеться про Government Pension Fund Global, який заснували у 1990-х роках. Таким чином, влада Норвегія почала інвестувати надлишкові доходи від нафтогазового сектору країни. На сьогодні фонд інвестував майже у 9 тисяч компаній у більше ніж 70 країнах світу.
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Звіт найбільшого фонду національного добробуту у світі
Згідно з офіційними даними, за перші три місяці 2024 року фонд отримав прибуток у розмірі 1,21 трильйона норвезьких крон або 109,9 мільярда доларів. Також додали, що дохідність інвестицій фонду у цінні папери на фондовому ринку у першому кварталі склала 9,1%.
Тоді як прибутковість інвестицій з фіксованим доходом склала -0,4%, а інвестицій у нерухомість, що не котирується на біржі, –0,5%.
Заступник генерального директора Norges Bank Investment Management заявив, що інвестиції фонду в акції продемонстрували "дуже високу прибутковість" у першому кварталі 2024 року, особливо завдяки технологічному сектору.
Він також прокоментував слабші дані, які зафіксували деякі американські компанії з так званої "Чудової сімки". До цієї групи входять такі корпорації з ринковою капіталізацією на фондовому ринку, за даними Global Ranking:
- Apple – 2,59 трильйона доларів;
- Amazon – 1,88 трильйона доларів;
- Alphabet (материнська компанія Google) – 1,94 трильйона доларів;
- Meta – 1,25 трильйона доларів;
- Microsoft – 3,06 трильйона доларів;
- Nvidia – 2,1 трильйона доларів;
- Tesla – 495,07 мільярда доларів.
За словами гендиректора, учасники ринку зараз, найімовірніше, переглядають свої прогнози щодо цих компаній.