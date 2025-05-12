Как Россия обходит нефтяные санкции Запада

В 2025 году крупнейшим перевалочным пунктом для России выбрала индонезийский порт. Речь идет о Каримуне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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Отмечают, что правительство Индонезии не контролирует работу терминала. Дело в том, что этот объект находится в зоне свободной торговли и вне юрисдикции страны. Как результат, в порту российскую нефть смешивают с сырьем из других стран, что помогает Кремлю обходить санкции Запада.

После перевалки в порту российскую нефть маркируют как индонезийскую. Далее сырье транспортируют в такие страны:

Сингапур;

Малайзию;

Китая.

Добавляют, что в марте – апреле 2025 года Россия отправила в Каримун, по меньшей мере, 3 груза на танкерах, которые попали в санкционные списки ЕС и Великобритании. В разведке подметили, что посредниками в торговле российской нефтью являются малоизвестные торговые фирмы, которые довольно часто меняют свои названия до прибытия танкеров в конечные пункты назначения.

В то же время Россия может потерять возможность продавать нефть с прибылью уже к концу 2025 года. Это связано с тем, что ОПЕК+ может развалиться.