Одна из стран Европы нашла альтернативу российской нефти

Чехия, которая имеет проблемы с импортом российской нефти, начинает более активно сотрудничать с другими поставщиками сырья. Более того, это означает, что европейская страна избавилась от зависимости от Кремля.

Чехия освободилась от зависимости от России

В апреле 2025 года Чехия планирует увеличить поставки нефти из Италии. Сырье будут импортировать через расширенный трубопровод TAL. Соответствующее заявление сделал чешский трубопроводный оператор MERO, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Это означает, что Чехия заменит импорт российской нефти, которая поступала через трубопровод "Дружба". Напомним, что в марте Россия остановила экспорт нефти в Чехию. Россия должна была экспортировать нефть в Чехию до июня. Транспортировку приостановили из-за проблем с оплатой.

К теме! Ранее нефтеперерабатывающая компания Orlen Unipetrol в Чехии обеспечивала половину своих потребностей, которые связаны с нефтью, именно благодаря России. На остальные 50% приходился импорт нефти, который поступал через трубопровод TAL. Однако теперь компания готовится перейти на полное снабжение через TAL после увеличения мощностей.

В конце 2024 года компания MERO завершила модернизацию нефтепровода TAL. Этот нефтепровод используют для транспортировки сырья с танкеров в итальянском порту Триест в Германию, где она подается в трубопровод IKL, который соединен с Чехией. Благодаря расширению Чехия получает доступ к большим мощностям, что и помогло странам достичь полной независимости от российской нефти