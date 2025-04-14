Фондовые рынки Китая отреагировали на изменение таможенной политики США
- Фондовые рынки Китая выросли после решения президента США Дональда Трампа отменить тарифы на ключевые технологические товары из Китая.
- Акции технологических компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах значительно выросли, а Китай призвал США полностью отменить пошлины на китайские товары.
Фондовые биржи в Китае отреагировала на решение президента США. Речь идет о внесении изменений в таможенную политику США в отношении товаров из Китая.
Китайские фондовые биржи растут из-за США
В понедельник, 14 апреля, фондовые рынки Китая демонстрируют положительную динамику. Главная причина – это решение Дональда Трампа отменить тарифы на ключевые технологические товары. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.
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США отменили пошлины на товары, которые активно производят в Китае. В этот перечень входят такие товары:
- Смартфоны;
- Компьютеры;
- Полупроводники;
- Солнечные панели;
- Плоские дисплеи.
Однако в США попеередили, что эти товары снова могут попасть под новые митдляа. По словам министра торговли США, это может произойти в ближайшие два месяца. В Китае уже отреагировали на определенное ослабление американских пошлин. В частности, министерство торговли Китая назвало это решение "небольшим шагом". Кроме того, ведомство призывает Вашмнгтон полностью отменить 145% пошлины на китайские товары.
Акции компаний растут на двух топовых биржах в Китае: Шанхайская фондовая биржа и Шэньчжэньская фондовая биржа. В общем Индекс Shanghai Composite вырос на 0,4%, тогда как индекс а Shenzhen Component подорожал на 0,7%. Наибольший прирост на рынке зафиксировали технологические компании. Для примера, вспомним о таких компаниях:
- Акции Luxshare Precision подорожали на 2%;
- Ценные бумаги Goertek выросли на 3,5%;
- Акции компании Zhongji Innolight прибавили в цене 6,4%;
- Ценные бумаги Shanghai Belling подорожали на 4,4%;
- Акции Lens Technology выросли в цене на 3%.
Напомним, власти Китая ограничили операции с ценными бумагами на бирже для хедж-фондов и крупных розничных инвесторов. Мол, они не могут проводить операции в более 50 миллионов юаней. За соблюдением лимитов должны следить брокеры, которые должны сообщать о соответствующих изменениях своих клиентов.