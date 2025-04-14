Фондовые рынки Китая отреагировали на изменение таможенной политики США

Фондовые биржи в Китае отреагировала на решение президента США. Речь идет о внесении изменений в таможенную политику США в отношении товаров из Китая.

Китайские фондовые биржи растут из-за США

В понедельник, 14 апреля, фондовые рынки Китая демонстрируют положительную динамику. Главная причина – это решение Дональда Трампа отменить тарифы на ключевые технологические товары. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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США отменили пошлины на товары, которые активно производят в Китае. В этот перечень входят такие товары:

Смартфоны;

Компьютеры;

Полупроводники;

Солнечные панели;

Плоские дисплеи.

Однако в США попеередили, что эти товары снова могут попасть под новые митдляа. По словам министра торговли США, это может произойти в ближайшие два месяца. В Китае уже отреагировали на определенное ослабление американских пошлин. В частности, министерство торговли Китая назвало это решение "небольшим шагом". Кроме того, ведомство призывает Вашмнгтон полностью отменить 145% пошлины на китайские товары.

Акции компаний растут на двух топовых биржах в Китае: Шанхайская фондовая биржа и Шэньчжэньская фондовая биржа. В общем Индекс Shanghai Composite вырос на 0,4%, тогда как индекс а Shenzhen Component подорожал на 0,7%. Наибольший прирост на рынке зафиксировали технологические компании. Для примера, вспомним о таких компаниях:

Акции Luxshare Precision подорожали на 2%;

Ценные бумаги Goertek выросли на 3,5%;

Акции компании Zhongji Innolight прибавили в цене 6,4%;

Ценные бумаги Shanghai Belling подорожали на 4,4%;

Акции Lens Technology выросли в цене на 3%.

Напомним, власти Китая ограничили операции с ценными бумагами на бирже для хедж-фондов и крупных розничных инвесторов. Мол, они не могут проводить операции в более 50 миллионов юаней. За соблюдением лимитов должны следить брокеры, которые должны сообщать о соответствующих изменениях своих клиентов.