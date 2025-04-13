Китай ограничил продажи инвесторов

Фондовые биржи Китая ограничили некоторые операции хедж-фондов и крупных розничных инвесторов. Речь идет о негласных ограничениях, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Согласно последнему нововведению, выше упомянутые фонды и инвесторы не могут продавать акции более, чем на 50 миллионов юаней или 6,83 миллиона долларов. Это часть плана Пекина по усилению фондового рынка на фоне эскалации торговой войны с США.

К теме! 10 апреля Народный банк Китая обвалил курс юаня до минимального уровня за 18 лет. Таким образом, Пекин стремится поддержать свою экономику и экспорт. Это решение также связано с торговой войной с США.

Также известно, что за лимитом должны внимательно следить брокеры. Они же, по данным знакомых с ситуацией людей, предупреждают своих клиентов об ограничении. Более того, сумму лимита могут уменьшить, если на китайском фондовом рынке зафиксируют резкий обвал.