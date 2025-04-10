Китай обвалил курс юаня до минимума за 18 лет

Народный банк Китая ослабил курс юаня до самого низкого уровня с 2007 года, когда в мире был масштабный финансовый кризис. Регулятор ослабляет базовую ставку национальной валюты шестой день подряд, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Кроме того, юань упал до минимального уровня за 15 месяцев относительно корзины валют своих торговых партнеров. Отмечают, что политика центрального банка Китая свидетельствует о желании Пекина постепенно ослаблять валюту для поддержки экспорта и экономики, которая колеблется из-за эскалации торговой войны с США. Напомним, что Трамп приостановил введение тарифов на 90 дней на импорт из большинства стран мира, но на импорт из Китая пошлины США выросли до 125%.

К теме! На момент создания этого материала, курс 1 доллар равен 7,31 юаня, по данным Bloomberg.

Благодаря ослаблению позиций юаня, китайская продукция становится дешевле по сравнению с экспортом других стран. Соответственно привлекательность китайских товаров на рынке растет. Кроме того, глава отдела валютных операций и стратегии ставок в Китае в BNP Paribas SA заявил, что стратегия постепенного ослабления юаня на рынке – это обоснованная стратегия для Китая.

Китай все еще воздерживается от резкой девальвации валюты. Дело в том, что стремительное ослабление юаня влечет за собой высокие издержки даже с учетом потенциальной поддержки экспортного сектора. Более того, этот шаг может подорвать доверие к китайским активам.

Важно! В США уже отреагировали на последние изменения на валютном рынке Китая. Трамп обвинил Китай в манипулировании валютой, чтобы получить компенсацию таможенных пошлин. Тогда как глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Китай является "злостным нарушителем в международной торговой системе".