Крупнейшую нефтяную компанию в мире заставят уйти из России, – Financial Times

Крупнейшая нефтяная компания в мире оказалась под серьезным давлением. Все из-за ее деятельности в России и новых санкций США против Москвы.

Крупнейшая нефтяная компания должна выйти с рынка России

Компания SLB, которая также известна, как Schlumberger, оказалась под серьезным давлением из-за своей деятельности в России. В компании требуют покинуть российский рынок после введения новых санкций против Москвы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Интересно Против Илона Маска подали сразу несколько исков: грозит ли миллиардеру что-то серьезное

Два конгрессмена США сообщили, что компания SLB должна прекратить свою деятельность в России. С их слов, если компания этого не сделает, то рискует нарушить санкции США.

Ллойд Доггетт и Джейк Окинклосс сделали это предупреждение после опубликованного в пятницу распоряжения администрации действующего президента США Джо Байдена о запрете предоставления нефтяных услуг в США лицам, находящимся в России, с 27 февраля.

Что известно о Schlumberger Limited Это компания, которая специализируется на обслуживании нефтяных месторождений. Сотрудники Schlumberger работают в более чем 120 странах. Корпорация имеет четыре главных офиса, которые расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.

В SLB пока не прокомментировали введение новых санкций против России. Однако на официальном сайте опубликовали информацию, что компания серьезно относится к выполнению санкций. Призывы к SLB покинуть рынок России возникли почти через три года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это свидетельствует об обеспокоенности из-за того, что западные компании продолжают оказывать России критически важную поддержку в энергетическом секторе.

Для понимания, SLB – это одна из нескольких нефтяных компаний США, которые продолжают работать в России. Ее главные конкуренты – Baker Hughes и Halliburton – продали свои бизнесы еще в 2022 году. Весной 2024 года глава SLB Оливье Ле Пеш заявлял, что компания не планирует выходы с российского рынка и продолжает выполнять свои обязательства по контрактам. Он добавил, что компания якобы работает автономно и сосредоточена на защите своих активов.