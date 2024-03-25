Напомним, что крупнейшие конкуренты SLB продали свой бизнес и ушли с российского рынка. Речь идет о двух глобальных гигантах в секторе поставок нефтесервисных услуг – Baker Hughes и Halliburton.

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Мощная компания из нефтяного сектора остается в России

Соответствующее заявление сделал глава SLB Оливье Ле Пеш. Более того, на решение американской корпорации не влияет даже давление со стороны стран Запада, которые требуют ограничить поток нефтедолларов для Кремля.

Что известно о Schlumberger Limited Это компания, которая специализируется на обслуживании нефтяных месторождений. Сотрудники Schlumberger работают в более чем 120 странах. Корпорация имеет четыре главных офиса, которые расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.

По словам бизнесмена, пока компания продолжает выполнять обязательства по своим контрактам, а также не планирует никаких шагов относительно того, или продавать свои подразделения в России.

Оливье Ле Пеш отметил, что команда SLB работает в России автономно, а приоритет корпорации – это защита собственных активов.

Мы защищаем своих людей,

– заявил Оливье Ле Пеш.

Далее – больше! Компания SLB отмечает и решительно отрицает заявления о том, что она "каким-либо образом одобряла или поддерживала насилие против народа Украины".

На момент создания этого материала, стоимость акций SLB торгуются на рынке по уровню 53,99 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 77,3 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.