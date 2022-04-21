Крупнейшая криптобиржа мира Binance ограничит доступ пользователям из РФ: что известно

Криптобиржа Binance решила ограничить доступ клиентов из России. Что это значит для россиян – читайте дальше.

В Binance решили ограничить счета россиян, где стоимость активов пересекла отметку в 10 тысяч евро.

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Крупнейшая криптобиржа мира ограничит доступ для россиян

Теперь россияне смогут использовать только функцию вывода. Относительно счетов граждан России, проживающих за границей или остающихся на территории государства-агрессора, на которых общая сумма цифровых денег не превышает 10 тысяч евро, будут функционировать без изменений.

Пока компания не планирует прекращать предоставлять свои услуги в России. Однако они продолжают смотреть за политической ситуацией.

Больше новостей о реакции криптобразования на нападение России на Украину:

Американская криптобиржа Coinbase заявила о своей обязанности соблюдать санкции, которые ввели против финансового сектора России правительства ряда стран. Поэтому компания уже приступила к процессу блокировки ориентировочно 25 тысяч российских адресов, которые "причастны к незаконной деятельности".

Власти Японии обязали местные криптобиржи соблюдать санкционные ограничения против России. Поэтому они не будут обрабатывать транзакции с цифровыми активами, подпадающими под санкционные ограничения по заморозке криптоактивов России и Беларуси.

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