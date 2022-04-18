Глава правительства добавил, что Украина получит сотни миллионов долларов от ряда стран и других международных партнеров. Тогда как Россию ждет совершенно другой сценарий, информирует 24 канал. В частности, деньги предоставят Япония, Канада.

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Премьер-министр Украины о дефолте в России

По словам Шмыгаля, в ЕС наконец-то начали обсуждение нефтяного эмбарго для России и ужесточение санкций против "Сбербанка". Кроме того, порты всех стран Евросоюза прекратили обслуживать корабли государства-агрессора. Глава Кабмина подчеркнул, что эти решения необходимо принять как можно скорее, ведь они помогут остановить войну.

Дефолт России становится вопросом уже даже не месяцев, а недель,

– добавил Денис Шмыгаль.

Глава правительства Украины подчеркнул, что каждый день их команда во главе с президентом Владимиром Зеленским обсуждает с партнерами важность дальнейшего давления на Российскую Федерацию. Шмыгаль выразил уверенность, что финансовое и экономическое давление на Россию будет и дальше.

К теме! О неизбежности дефолта России ранее заявляла и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что войной в Украине Путин разрушает Россию и будущее россиян.

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