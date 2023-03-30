Binance решила запустить платформу Bicasso по всему миру после того, как она прошла успешное тестирование в Европе. Сервис будет доступен с 29 марта по 30 марта для дополнительных 100 тысяч пользователей, как для существующих, так и для новых пользователей.

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Новый проект Binance

В целом, запуск бета-теста Bicasso был 1 марта 2023 года. На этом этапе ограниченное количество пользователей смогли ознакомиться и попробовать все возможности новой платформы. Среди основных функций этого сервиса:

Создание, чеканка и владение кастомизированными изображениями, которые создают с помощью искусственного интеллекта;

изображениями, которые создают с помощью искусственного интеллекта; Основой для работы Bicasso является сочетание изображения и конкретных указаний пользователя;

указаний пользователя; Таким образом, NFT-генератор работает над тем, чтобы предложить наилучший возможный результат, который по желанию можно усовершенствовать с дополнительными уточнениями;

который по желанию можно усовершенствовать с дополнительными уточнениями; Еще одна опция новой платформы – возможность чеканить собственные NFT в сети BNB с использованием полученного изображения.

В Binance мы прислушиваемся к пожеланиям наших пользователей. Им понравился наш начальный ограниченный тест, и теперь мы запускаем его по всему миру. Bicasso объединяет возможности ИИ и Web3, что предоставляет пользователям уникальный увлекательный опыт,

– говорит Маюр Камат, руководитель отдела по продукту в Binance.

Больше новостей о Binance

Напомним, что в США против Binance подали в суд. Американский регулятор предполагает, что криптобиржа может работать в стране незаконно. В иске Комиссии по торговле товарными фьючерсами указали, что компания развивала свой бизнес в стране, но без должной регистрации.

Также сообщим, что криптобиржа Binance в марте 2023 года запретила россиянам и всем находящимся на территории государства-агрессорки покупать и продавать иностранные валюты через p2p-сервис. Речь идет о евро и долларе.