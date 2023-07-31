Речь идет о супружеской паре, которая по данным стороны обвинения, организовала самую большую в историю схему по отмыванию денег. Илью Лихтенштейна и Хизер Морган задержали правоохранители в 2022 году.
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Пара, подозреваемая в отмывании средств, готова признать свою вину
Супругам удалось незаконно присвоить биткоины на 4,5 миллиарда долларов. Речь идет о цифровых монетах, разоблаченных во время взлома сервиса обмена криптовалют Bitfinex в 2016 году.
По версии федеральной прокуратуры США пара использовала немало сложных методов для отмывания средств. В частности, в их арсенале были следующие инструменты для сокрытия следов преступления:
- создание поддельных лиц для создания онлайн-счетов;
- Внесение средств в биржи виртуальной валюты и рынки темных сетей и конвертировали их в другие валюты.
Подозреваемых обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и для обмана государства США. Максимальное наказание за такие преступления предусматривает 25 лет тюрьмы.
В результате ожидают, что в ходе запланированного на 3 августа судебного заседания подозреваемые признают свою вину. Хизер Морган находится под домашним арестом с залогом в размере 3 миллионов долларов. Более того, в судебных протоколах указано, что она получила новую работу. Какая компания наняла ее неизвестно.
Речь идет о должности специалиста по маркетингу и развитию бизнеса. В то время как Лихтенштейн находится за решеткой, поскольку американская прокуратура считает его опасным из-за его российского гражданства.
На момент создания этого материала, курс биткоина колеблется на уровне 29 293 долларов за штуку. Рыночная капитализация цифровой монеты составляет 569,38 миллиарда долларов, по данным CoinDesk.