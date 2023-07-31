Речь идет о супружеской паре, которая по данным стороны обвинения, организовала самую большую в историю схему по отмыванию денег. Илью Лихтенштейна и Хизер Морган задержали правоохранители в 2022 году.

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Пара, подозреваемая в отмывании средств, готова признать свою вину

Супругам удалось незаконно присвоить биткоины на 4,5 миллиарда долларов. Речь идет о цифровых монетах, разоблаченных во время взлома сервиса обмена криптовалют Bitfinex в 2016 году.

По версии федеральной прокуратуры США пара использовала немало сложных методов для отмывания средств. В частности, в их арсенале были следующие инструменты для сокрытия следов преступления:

создание поддельных лиц для создания онлайн-счетов;

Внесение средств в биржи виртуальной валюты и рынки темных сетей и конвертировали их в другие валюты.

К теме! Джефф Кендрик из Standard Chartered считает, что биткоин имеет потенциал для нового исторического рекорда. По мнению аналитика, до конца 2024 года цифровая монета может подорожать до 120 тысяч долларов.

Подозреваемых обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и для обмана государства США. Максимальное наказание за такие преступления предусматривает 25 лет тюрьмы.

В результате ожидают, что в ходе запланированного на 3 августа судебного заседания подозреваемые признают свою вину. Хизер Морган находится под домашним арестом с залогом в размере 3 миллионов долларов. Более того, в судебных протоколах указано, что она получила новую работу. Какая компания наняла ее неизвестно.

Речь идет о должности специалиста по маркетингу и развитию бизнеса. В то время как Лихтенштейн находится за решеткой, поскольку американская прокуратура считает его опасным из-за его российского гражданства.

На момент создания этого материала, курс биткоина колеблется на уровне 29 293 долларов за штуку. Рыночная капитализация цифровой монеты составляет 569,38 миллиарда долларов, по данным CoinDesk.