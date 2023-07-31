Йдеться про подружню пару, яка за даними сторони обвинувачення, організувала найбільшу в історію схему з відмивання грошей. Іллю Ліхтенштейна та Хізер Морган затримали правоохоронці у 2022 році.

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Пара, яку підозрюють у відмиванні коштів, готова визнати свою вину

Подружжю вдалося незаконно привласнити біткойни на 4,5 мільярда доларів. Йдеться про цифрові монети, які викрила під час зламу сервісу обміну криптовалют Bitfinex у 2016 році.

За версією федеральної прокуратури США, пара використовувала чимало складних методів для відмивання коштів. Зокрема, у їхньому арсеналі були такі інструменти задля приховування слідів злочину:

Створення підроблених осіб для створення онлайн-рахунків;

Внесення коштів на біржі віртуальної валюти та ринки темних мереж та конвертували їх в інші валюти.

До теми! Джефф Кендрік з Standard Chartered вважає, що біткойн має потенціал для нового історичного рекорду. На думку аналітика, до кінця 2024 року цифрова монета може подорожчати до 120 тисяч доларів.

Тож підозрюваних звинувачують у змові з метою відмивання грошей та для обману держави США. Максимальне покарання за такі злочини передбачає 25 років ув'язнення.

У результаті очікують, що під час судового засідання, яке заплановане на 3 серпня, підозрювані визнають свою вину. Наразі Хізер Морган перебуває під домашнім арештом із заставою у розмірі 3 мільйонів доларів. Ба більше, у судових протоколах вказано, що вона отримала нову роботу. Яка компанія найняла її невідомо.

Йдеться про посаду спеціаліста з маркетингу та розвитку бізнесу. Тоді як Ліхтенштейн перебуває за ґратами, оскільки американська прокуратура вважає його небезпечним через його російське громадянство.

На момент створення цього матеріалу, курс біткойна коливається на рівні 29 293 доларів за штуку. Ринкова капіталізація цифрової монети становить 569,38 мільярда доларів, за даними CoinDesk.