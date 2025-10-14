Отрасль производства и переработки полимеров в России вошла в фазу затяжной стагнации. Заметим, что она продолжается с 2022 года.

Почему производство полимеров в России испытывает кризис?

Индекс выпуска продукции в 30 подсекторах показывает спад – в 18, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Читайте также В 15 раз больше, чем высота Бурдж-Халиф: где самая глубокая нефтяная скважина в мире

Важные показатели в этой области:

с января по июль производство в этой сфере сократилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

в июле падение в некоторых секторах отрасли, в частности, в производстве листов, пленок и труб снизилось на 11 – 14%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024

Спрос снижается, а слабый рубль, высокая ключевая ставка и дорогая стоимость кредитов сдерживают инвестиции в обновление мощностей – в прошлом году они упали почти на 30%,

– отмечает разведка.

Почему ощущается кризис в этой области:

нехватка отечественного оборудования;

кадровый дефицит;

низкая производительность труда;

ощутимый разрыв связи между наукой и инжинирингом.

Обратите внимание! За первую половину 2025 года в этой области было закрыто 874 компании.

Также ощутимое давление на эту отрасль создают желание российского Минприроды:

увеличить ставки экологического сбора в 5 раз, с 3,48 до 23,82 тысячи рублей;

также планируется повышение норматива утилизации – с 25% до 50%.

Такие изменения для производителей будут означать ощутимый рост расходов. Соответственно, из-за этого увеличатся цены на продукцию.

Какая ситуация в российской экономике сейчас?

В России растет дефицит бюджета. Сейчас он значительно больше чем ожидалось ранее, сообщает СВРУ. Если раньше дефицит прогнозировали на уровне 0,6% ВВП, то теперь он достигает – 2,6%.

Экспорт российской пшеницы "падает". Он снижается, в частности из-за роста конкуренции.

Напомним! ПАСЕ предложила как можно повлиять на Путина.