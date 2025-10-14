Еще одна отрасль "просела": в России усиливается кризис
- Производство и переработка полимеров в России находится в стагнации с 2022 года.
- Кризис в отрасли обусловлен снижением спроса, слабым рублем, высокой ключевой ставкой, дорогими кредитами, нехваткой оборудования и кадров.
Отрасль производства и переработки полимеров в России вошла в фазу затяжной стагнации. Заметим, что она продолжается с 2022 года.
Почему производство полимеров в России испытывает кризис?
Индекс выпуска продукции в 30 подсекторах показывает спад – в 18, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Читайте также В 15 раз больше, чем высота Бурдж-Халиф: где самая глубокая нефтяная скважина в мире
Важные показатели в этой области:
- с января по июль производство в этой сфере сократилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- в июле падение в некоторых секторах отрасли, в частности, в производстве листов, пленок и труб снизилось на 11 – 14%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024
Спрос снижается, а слабый рубль, высокая ключевая ставка и дорогая стоимость кредитов сдерживают инвестиции в обновление мощностей – в прошлом году они упали почти на 30%,
– отмечает разведка.
Почему ощущается кризис в этой области:
- нехватка отечественного оборудования;
- кадровый дефицит;
- низкая производительность труда;
- ощутимый разрыв связи между наукой и инжинирингом.
Обратите внимание! За первую половину 2025 года в этой области было закрыто 874 компании.
Также ощутимое давление на эту отрасль создают желание российского Минприроды:
- увеличить ставки экологического сбора в 5 раз, с 3,48 до 23,82 тысячи рублей;
- также планируется повышение норматива утилизации – с 25% до 50%.
Такие изменения для производителей будут означать ощутимый рост расходов. Соответственно, из-за этого увеличатся цены на продукцию.
Какая ситуация в российской экономике сейчас?
В России растет дефицит бюджета. Сейчас он значительно больше чем ожидалось ранее, сообщает СВРУ. Если раньше дефицит прогнозировали на уровне 0,6% ВВП, то теперь он достигает – 2,6%.
Экспорт российской пшеницы "падает". Он снижается, в частности из-за роста конкуренции.
Напомним! ПАСЕ предложила как можно повлиять на Путина.