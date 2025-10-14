Укр Рус
14 октября, 12:30
2

Еще одна отрасль "просела": в России усиливается кризис

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Производство и переработка полимеров в России находится в стагнации с 2022 года.
  • Кризис в отрасли обусловлен снижением спроса, слабым рублем, высокой ключевой ставкой, дорогими кредитами, нехваткой оборудования и кадров.

Отрасль производства и переработки полимеров в России вошла в фазу затяжной стагнации. Заметим, что она продолжается с 2022 года.

Почему производство полимеров в России испытывает кризис?

Индекс выпуска продукции в 30 подсекторах показывает спад – в 18, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Важные показатели в этой области:

  • с января по июль производство в этой сфере сократилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
  • в июле падение в некоторых секторах отрасли, в частности, в производстве листов, пленок и труб снизилось на 11 – 14%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024

Спрос снижается, а слабый рубль, высокая ключевая ставка и дорогая стоимость кредитов сдерживают инвестиции в обновление мощностей – в прошлом году они упали почти на 30%,
– отмечает разведка.

Почему ощущается кризис в этой области:

  • нехватка отечественного оборудования;
  • кадровый дефицит;
  • низкая производительность труда;
  • ощутимый разрыв связи между наукой и инжинирингом.

Обратите внимание! За первую половину 2025 года в этой области было закрыто 874 компании.

Также ощутимое давление на эту отрасль создают желание российского Минприроды:

  • увеличить ставки экологического сбора в 5 раз, с 3,48 до 23,82 тысячи рублей;
  • также планируется повышение норматива утилизации – с 25% до 50%.

Такие изменения для производителей будут означать ощутимый рост расходов. Соответственно, из-за этого увеличатся цены на продукцию.

Какая ситуация в российской экономике сейчас?

  • В России растет дефицит бюджета. Сейчас он значительно больше чем ожидалось ранее, сообщает СВРУ. Если раньше дефицит прогнозировали на уровне 0,6% ВВП, то теперь он достигает – 2,6%.

  • Экспорт российской пшеницы "падает". Он снижается, в частности из-за роста конкуренции.

