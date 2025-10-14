Галузь виробництва та перероблення полімерів в Росії увійшла у фазу затяжної стагнації. Зауважимо, що вона триває з 2022 року.

Чому виробництво полімерів в Росії відчуває кризу?

Індекс випуску продукції у 30 підсекторах показує спад – у 18, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Важливі показники у цій галузі:

з січня по липень виробництво у цій сфері скоротилося на 6,3 % порівняно з аналогічним періодом торік;

в липні падіння у деяких секторах галузі, зокрема, у виробництві листів, плівок та труб знизилось на 11 – 14%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2024

Попит знижується, а слабкий рубль, висока ключова ставка та дорога вартість кредитів стримують інвестиції в оновлення потужностей – минулого року вони впали майже на 30%,

– наголошує розвідка.

Чому відчувається криза у цій галузі:

брак вітчизняного обладнання;

кадровий дефіцит;

низька продуктивність праці;

відчутний розрив зв'язку між наукою та інжинірингом.

Зверніть увагу! За першу половину 2025 року у цій галузі було закрито 874 компанії.

Також відчутний тиск на цю галузь створюють бажання російського Мінприроди:

збільшити ставки екологічного збору у 5 разів, з 3,48 до 23,82 тисячі рублів;

також планується підвищення нормативу утилізації – з 25% до 50%.

Такі зміни для виробників означатимуть відчутне зростання витрат. Відповідно, через це збільшаться ціни на продукцію.

Яка ситуація в російській економіці зараз?

В Росії зростає дефіцит бюджету. Зараз він значно більший ніж очікувалось раніше, повідомляє СЗРУ. Якщо раніше дефіцит прогнозували на рівні 0,6% ВВП, то тепер він сягає – 2,6%.

Експорт російської пшениці "падає". Він знижується, зокрема через зростання конкуренції.

