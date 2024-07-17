У главного партнера России рекордными темпами за 9 лет растут цены: что происходит

В Китае, который является второй экономикой мира, сектор недвижимости переживает кризис. В частности, в июне зафиксировали стремительное падение цен на объекты недвижимости.

Более того, темпы падения цен на недвижимость в Китае, который является главным торговым партнером России, рекордные за последние 9 лет. Из-за этого сектора вторая экономика мира замедляется.

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Кризис на рынке недвижимости в Китае

По подсчетам Reuters, которые сделали на основе данных китайского Национального бюро статистики, за июнь стоимость объектов недвижимости в Китае упала на 4,5% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Тогда как по сравнению с предыдущим календарным месяцем этот показатель снизились на 0,7%.

, инвестиции в китайский сектор недвижимости за первые 6 месяцев 2024 года упали на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. При этом показатель проданных площадей обвалился на 19%.

Сектор недвижимости в Китае находится в кризисе с 2021 года. В частности, это привело к банкротству нескольких мощных застройщиков. Среди них была компания Evergrande, которая объявила о банкротстве. На пике эта индустрия составляла четверть ВВП Китая.

Однако сегодня этот сектор сдерживает рост китайской экономики, которая во втором квартале 2024 года замедлилась до 4,7%. Это самый низкий показатель с первого квартала 2023 года. К тому же эти результаты не оправдали ожидания аналитиков, которых опросило издание Reuters.