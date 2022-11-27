Криптобиржа Binance решила учредить проект Industry Recovery Initiative (IRI). Для начала фирма готова вложить в инициативу 1 миллиард долларов. Однако эта сумма может быть удвоена в случае возникновения такой потребности, пишет 24 канал.

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Инициатива от Binance

Согласно актуальному плану, этот проект с гибкой структурой для инвестиций продлится 6 месяцев. Делать финансовые вклады смогут в разных формах. Речь идет о:

Токены,

Фиатные деньги (доллар, евро, гривна),

Кредитная линия,

Остальные опции.

К теме! Большая империя бизнесмена и предпринимателя Сэма Бенкмана-Фрида подала документ на банкротство в первой половине ноября 2022 года. В том числе речь идет о криптобирже FTX, которая являлась одним из лидеров индустрии.

Главная цель Industry Recovery Initiative – поддержать наиболее перспективные, высококачественные компании и проекты, с которыми работают лучшие специалисты и предпринимателями. Все потому, что после возникновения новых вызовов в индустрии многие компании столкнулись с финансовыми проблемами, сообщает официальный сайт Binance.

Эта инициатива уникальна, цель восстановления доверия к Web3 и должна помочь выстоять и укрепиться после криптозимы,

– объяснили в Binance.

Инициативу криптобиржи Binance поддержали и другие компании, взяв на себя финансовые обязательства на сумму около 50 миллионов долларов. В частности, речь идет о таких компаниях:

Jump Crypto,

Polygon Ventures,

Aptos Labs,

Animoca Brands,

GSR, Кронос,

Brooker Group:

Криптобиржа также получила более 150 заявок от фирм, которые хотят поддержать этот проект. Кроме того, в Binance готовы как с сотрудничеству с традиционными финансовыми учреждениями, так и рассмотрения отличных структур соглашений, ведь такие компании могут не смогут "отправить деньги в публичный адрес".

После завершения проекта, каждый участник сможет снять неиспользованные средства. В Binance добавили, что проект – не инвестиционный фонд. Это скорее возможность совместного инвестирования для организаций, стремящихся поддержать будущее Web3, пишет CoinTelegraph.