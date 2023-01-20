После 24 февраля 2022 года мировое сообщество делает очень многое, чтобы помешать России получать деньги для финансирования полномасштабной войны против Украины. В их числе и мощные санкции, и об исключении агрессора из мировой торговли. Например, напомним, что с 5 декабря 2022 года действует частичное эмбарго на нефть от ЕС и ценовой потолок на равны 60 долларов за баррель.

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Однако российские военные и военизированные группировки все еще имеют возможность получать миллионы долларов благодаря криптовалютам. Напомним, что в данной области отсутствует регулирование. Этот вопрос сейчас активно обсуждается в разных странах мира. В частности, в США.

Криптовалюта и Россия

Специалисты выяснили, что за первые 8 месяцев полномасштабной войны России против Украины группы, поддерживающие оккупантов, благодаря криптовалюте сумели собрать для них более 4 миллиона долларов.

По данным компаний по отслеживанию криптовалюты Chainalysis, Elliptic и TRM Labs, а также отдела расследований крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, главными бенефициарами были военизированные группы, поставляющие боеприпасы и снаряжение, военные подрядчики и изготовители оружия. Выделяют следующие моменты:

Эти средства часто получают группы, против которых уже введены международные санкции. Эксперты отмечают, что здесь фиксируют тенденцию роста. За август – сентябрь 2022 года нашли примерно 1,8 миллиона долларов , предназначенные для финансирования российских военных группировок, согласно данным Chainalysis.

– сентябрь 2022 года нашли примерно , предназначенные для финансирования российских военных группировок, согласно данным Chainalysis. За пять предыдущих месяцев эта сумма равнялась 2,2 миллиона долларов США. Эти средства можно отслеживать, но заморозить или заблокировать их очень сложно. Среди причин – это деятельность нерегулируемых или подсанкционных криптобирж. К тому же, большинство из них работают в России, однако не все.

Блокчейн-аналитики рассказали, что они обнаружили семь других обменных сервисов, получивших средства от пророссийских групп. Некоторые из них работают в Китае и Индии.

Наша цель – выявить все криптокошельки, которые используются российскими военными группировками и помогающими им людьми. Найти и изъять средства, а также прекратить всю эту деятельность, которая помогает покупать снаряжение и боеприпасы для войны,

– заявил Сергей Кропива, который недавно был заместителем Киберполиции Украины.

Оценка ситуации от экспертов

К сотрудничеству над этим проектом привлекли компании Chainalysis и Binance, с помощью которых можно обнаруживать все кошельки, используемые в этом процессе. В частности, в Binance выяснили, что с февраля 2022 года военным группировкам в России отправили 4,2 миллиона долларов в криптовалюте.

Добавляют, что для коммуникации используют приложение телеграммы. Также злоумышленники пытались использовать такой инструмент, как NFT. К счастью, токены удалили с торговой платформы, прежде чем успели сделать первые ставки.

Кроме того, перечни групп от Chainalysis и Binance, которые вовлечены в процесс, не идентичны. Поэтому существует вероятность, что масштабы этой деятельности могут быть больше. Эксперты добавляют, что в целом достаточно сложно предотвратить обналичивание криптовалюты.

Когда криптовалютные биржи узнают, что происходит что-то незаконное, то, что может привести к серьезным негативным последствиям, подобным этому, биржа несет ответственность за то, чтобы прекратить это как можно скорее,

– заявила руководитель отдела расследований Binance Дженнифер Хикс.

Представители этой криптобиржи также сообщили о заморозке четырех аккаунтов на Binance, которые использовали для сбора средств русской военной группировкой.

Однако исследователь из Elliptic Тибо Мадлен подчеркнул, что даже в случае отслеживания цифровых денег, переведших на счета подсанкционных групп, эти средства крайне сложно обнаружить. Дело в том, что они используют опции, помогающие проводить обмен криптовалют без предоставления какой-либо идентификационной информации.