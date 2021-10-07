Опередила Dogе и достигла капитализации в 12 миллиардов: причастен ли к взлету Shiba Inu Маск

Shiba Inu вошла в рейтинг 20 топовых криптовалют мира. Всего за 14 месяцев рыночная капитализация цифровой монеты пересекла отметку в 12 миллиардов долларов. Для сравнения, Dogecoin шел к этому уровню в шесть раз дольше.

За последний месяц цифровая валюта Shiba Inu выросла в цене почти на 350%. Примерно настолько же подорожал биткоин с начала года.

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Монета Shiba Inu достигла важной психологической отметки

Согласно данным Coinmarketcap, криптовалюта Shiba Inu, которая была создана на основе Dogecoin, подорожала на 300% всего за неделю. На фоне стремительного роста стоимости монеты ее рыночная капитализация перешагнула отметку в 12 миллиардов долларов.

Роль Илона Маска

С момента создания цифровой монеты к попаданию в двадцатку самых дорогих криптовалюта мира прошлоDogecoin поднялся к этому уровню черезс момента создания.

Последним катализатором сумасшествия вокруг Shiba Inu стал твит генерального директора компании Tesla и известного сторонника криптовалют Илон Маск. Миллиардер опубликовал в твиттер фото своего пса Флоки. После этого стоимость цифровой монеты слетела с 0,00001348 почти до 0,00003068 доллара за монету. Виртуальная валюта подорожала на 41% за 24 часа.

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Однако не все считают, что Shiba Inu начала дорожать через Маска. В компании 21Shares отметили, что нет никаких доказательств того, что твит миллиардера поддерживает именно эту цифровую монету. На момент создания этого материала стоимость криптовалюты колеблется на уровне 0, 00002346 доллара за монету, согласно Coinmarketcap. Рыночная капитализация Shiba Inu составляет более 9,4 миллиарда долларов.