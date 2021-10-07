За останній місяць цифрова валюта Shiba Inu зросла в ціні майже на 350%. Приблизно настільки ж подорожчав біткойн з початку року.

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Монета Shiba Inu досягнула важливої психологічної позначки

Згідно з даними Coinmarketcap, криптовалюта Shiba Inu, яка була створена на основі Dogecoin, подорожчала на 300% всього за тиждень. На фоні стрімкого зростання вартості монети її ринкова капіталізація перетнула позначку у 12 мільярдів доларів.

З моменту створення цифрової монети до потрапляння у двадцятку найдорожчих криптовалют світу пройшло 14 місяців. Dogecoin піднявся до цього рівня через 88 місяців з моменту створення.

Роль Ілона Маска

Останнім каталізатором шаленства навколо Shiba Inu став твіт генерального директора компанії Tesla та відомого прихильника криптовалют Ілон Маск. Мільярдер опублікував у твітер фото свого пса Флокі. Після цього вартість цифрової монети злетіла з 0,00001348 майже до 0,00003068 долара за монету. Віртуальна валюта подорожчала на 41% за 24 години.

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Проте не всі вважають, що Shiba Inu почала дорожчати через Маска. У компанії 21Shares зазначили, що немає жодних доказів того, що твіт мільярдера підтримує саме цю цифрову монету. На момент створення цього матеріалу вартість криптовалюти коливається на рівні 0, 00002346 долара за монету, згідно з Coinmarketcap. Ринкова капіталізація Shiba Inu становить понад 9,4 мільярда доларів.