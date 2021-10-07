За последний месяц цифровая валюта Shiba Inu выросла в цене почти на 350%. Примерно настолько же подорожал биткоин с начала года.

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Монета Shiba Inu достигла важной психологической отметки

Согласно данным Coinmarketcap , криптовалюта Shiba Inu, которая была создана на основе Dogecoin, подорожала на 300% всего за неделю. На фоне стремительного роста стоимости монеты ее рыночная капитализация перешагнула отметку в 12 миллиардов долларов.

С момента создания цифровой монеты к попаданию в двадцатку самых дорогих криптовалюта мира прошло 14 месяцев . Dogecoin поднялся к этому уровню через 88 месяцев с момента создания.

Роль Илона Маска

Последним катализатором сумасшествия вокруг Shiba Inu стал твит генерального директора компании Tesla и известного сторонника криптовалют Илон Маск. Миллиардер опубликовал в твиттер фото своего пса Флоки. После этого стоимость цифровой монеты слетела с 0,00001348 почти до 0,00003068 доллара за монету. Виртуальная валюта подорожала на 41% за 24 часа.

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