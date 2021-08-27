Криптовалюта Cardano установила новый исторический рекорд:количество миллионеров выросло на 173%
Источник:Cointelegraph
Рынок криптовалюты продолжает развиваться стремительными темпами. Новости о биткоине, Ethereum и Dogecoin стали уже привычной частью современного мира. Но похоже, что еще одна цифровая монета может стать более известно. Речь идет о криптовалюте Cardano.
Криптовалюта Cardano (ADA) выросла в цене на 200% после падения до 1 доллара за монету 20 август, установив новый максимум – 3,02 доллара.
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Криптовалюта Cardano принесла миллионы тысячам инвесторов
На фоне этого количество криптокошельков Cardano, на балансе которых был более 1 миллиона долларов, выросла сразу на 173%. То есть, немало сторонников этой криптовалюты благодаря скачку цены стали миллионерами. Согласно данным платформы CoinMetrics, эта цифра выросла с 3625 до 9830 тысяч. По данным CoinDesk, стоимость цифровой монеты колеблется на уровне 2,74 доллара.
Актуальная стоимость Cardano / Инфографика CoinDesk
В общем криптовалюта Cardano с начала 2021 года подорожала на 1455%. В результате общее количество владельцев криптокошельков с миллионным балансом увеличилась с 504 до 9830 или на 1850%. Кроме того, цифровая монета несколько раз попадала в Google Trends, что свидетельствует о росте интереса со стороны криптоинвесторов. Интересно, что количество лиц, владеющих токенами ADA стоимостью более 10 миллионов долларов тоже выросла – с 504 почти до 1000. Для сравнения, 1 января было зафиксировано лишь 86 счетов с такой суммой.
Интересные новости о криптовалюте:
- После нескольких непростых месяцев цифровые валюты снова начали расти в цене. Биткоин пересек новую психологическую отметку, подорожав до трехмесячного максимума. 22 августа, стоимость криптовалюта впервые за три месяца пересекла отметку в 50 тысяч долларов за монету.
- Британский бизнесмен-миллиардер Саймон Никсон делает ставку на деньги будущего. Семейный офис Никсона – Seek Capital – планирует все больше вкладывать в криптовалюту, поскольку считает цифровые монеты важной частью будущего.
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Летом 2021 заявила о возобновлении работы некоммерческая организация Dogecoin Foundation, которая имеет целью развитие криптовалюты-шутки. На этот раз в состав фонда вошли соучредитель Ethereum и советник Илона Маска.