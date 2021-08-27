Криптовалюта Cardano установила новый исторический рекорд:количество миллионеров выросло на 173%

27 августа 2021 , 16:30
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Источник:

Cointelegraph

Рынок криптовалюты продолжает развиваться стремительными темпами. Новости о биткоине, Ethereum и Dogecoin стали уже привычной частью современного мира. Но похоже, что еще одна цифровая монета может стать более известно. Речь идет о криптовалюте Cardano.

Криптовалюта Cardano (ADA) выросла в цене на 200% после падения до 1 доллара за монету 20 август, установив новый максимум – 3,02 доллара.

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Криптовалюта Cardano принесла миллионы тысячам инвесторов 

На фоне этого количество криптокошельков Cardano, на балансе которых был более 1 миллиона долларов, выросла сразу на 173%. То есть, немало сторонников этой криптовалюты благодаря скачку цены стали миллионерами. Согласно данным платформы CoinMetrics, эта цифра выросла с 3625 до 9830 тысяч. По данным CoinDesk, стоимость цифровой монеты колеблется на уровне 2,74 доллара.

Актуальная стоимость Cardano / Инфографика CoinDesk

В общем криптовалюта Cardano с начала 2021 года подорожала на 1455%. В результате общее количество владельцев криптокошельков с миллионным балансом увеличилась с 504 до 9830 или на 1850%. Кроме того, цифровая монета несколько раз попадала в Google Trends, что свидетельствует о росте интереса со стороны криптоинвесторов. Интересно, что количество лиц, владеющих токенами ADA стоимостью более 10 миллионов долларов тоже выросла – с 504 почти до 1000. Для сравнения, 1 января было зафиксировано лишь 86 счетов с такой суммой.

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Автор: Віта Свірневська