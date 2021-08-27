Криптовалюта Cardano (ADA) выросла в цене на 200% после падения до 1 доллара за монету 20 август, установив новый максимум – 3,02 доллара.

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Криптовалюта Cardano принесла миллионы тысячам инвесторов

На фоне этого количество криптокошельков Cardano , на балансе которых был более 1 миллиона долларов, выросла сразу на 173% . То есть, немало сторонников этой криптовалюты благодаря скачку цены стали миллионерами. Согласно данным платформы CoinMetrics, эта цифра выросла с 3625 до 9830 тысяч. По данным CoinDesk , стоимость цифровой монеты колеблется на уровне 2,74 доллара.

Актуальная стоимость Cardano / Инфографика CoinDesk