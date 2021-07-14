29-летний бизнесмен добавил, что пока рано об этом говорить. Все потому, что его компании нужно стать достаточно большой. В частности, криптомиллиардер заявил, что FTX стремится дойти до оценки в 20 миллиардов долларов.

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Главные цели FTX

Банкмен-Фрид отметил, что его компании сначала стоит опередить своих главных конкурентов на рынке Binance и Coinbase . Он отметил, что биржи есть куда расти, намекнув на возможные приобретения финансовых гигантов . На первый взгляд, приобретение Goldman Sachs с рыночной капитализацией в 128 миллиардов долларов может показаться невозможной мечтой, однако, в любом случае, стремительный рост FTX является топливом для амбиций основателя криптобиржи. С октября по апрель средний дневной объем торгов на бирже вырос в 11 раз .

Во время IPO Coinbase криптобиржу оценили в 76 миллиардов долларов, хотя сейчас ее рыночная капитализация меньше, это все еще исключительная цифра – 51 миллиард долларов. Банкмен-Фрид заметил, что новый раунд финансирования для FTX в самом разгаре, поэтому компания не имеет конкретных планов по выходу на биржу.

IPO Это первая публичная продажа акций частной компании, в форме продажи депозитарных расписок на акции.

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Нам не нужен капитал. Мы не собираемся активно проводить листинг, но мы хотим иметь возможность продвигаться вперед, если захотим,

– пояснил криптомиллиардер.

По данным Forbes , состояние Банкмана-Фрида оценивают почти в 9 миллиардов долларов. Гендиректор FTX скорректировал свою позицию относительно регулирования рынка цифровых денег. Он отметил, что действия регуляторов неизбежны и потенциально выгодны для криптобрендов.