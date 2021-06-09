Криптокошелёк хакеров взломали: ФБР удалось вернуть 2,3 миллиона долларов

Министерство юстиции США изъяло 2,3 миллиона долларов в биткоинах в рамках расследования кибератаки, которая закрыла крупнейший газопровод в стране Colonial Pipeline. Несмотря на положительную новость инвесторы забеспокоились, что США усилили свой контроль за криптовалютой.

Реакция крипторынка

Утром 8 июня мировой крипторынок обвалился более чем на 11% за сутки.

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Биткоин упал на 10%;

Ethereum – на 12%.

Bitcoin Cash – на 14%.



Стоимость биткоина в течение последней недели / График Libertex

Причиной обвала стало то, что инвесторы не понимали каким образом ФБР удалось сломать криптокошелёк. А те не рассекретили своих методов, чтобы не помочь будущим киберпреступникам. В политических кругах США все чаще звучат предложения большего контроля криптовалюты и их отслеживания.

Однако эксперты в комментарии CNBC заверили, что нет причин для волнений инвесторов, ведь ФБР удалось сломать биткоин-кошелёк хакеров не из-за слабого места в киберзащите, а из-за халатности самих хакеров.

Отметим, что ФБР удалось вернуть 63,17 биткоина, которые хакеры получили в качестве выкупа. Это больше половины суммы, которую уплатила Colonial Pipeline.

Кибератака на Colonial Pipeline