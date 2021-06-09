Реакция крипторынка
Утром 8 июня мировой крипторынок обвалился более чем на 11% за сутки.
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- Биткоин упал на 10%;
- Ethereum – на 12%.
- Bitcoin Cash – на 14%.
Стоимость биткоина в течение последней недели / График Libertex
Причиной обвала стало то, что инвесторы не понимали каким образом ФБР удалось сломать криптокошелёк. А те не рассекретили своих методов, чтобы не помочь будущим киберпреступникам. В политических кругах США все чаще звучат предложения большего контроля криптовалюты и их отслеживания.
Однако эксперты в комментарии CNBC заверили, что нет причин для волнений инвесторов, ведь ФБР удалось сломать биткоин-кошелёк хакеров не из-за слабого места в киберзащите, а из-за халатности самих хакеров.
Отметим, что ФБР удалось вернуть 63,17 биткоина, которые хакеры получили в качестве выкупа. Это больше половины суммы, которую уплатила Colonial Pipeline.
Кибератака на Colonial Pipeline
- Напомним, что 8 мая хакеры атаковали системы одного из крупнейших трубопроводных операторов Colonial Pipeline Company. Пришлось прекратить работу до момента выкупа.
- Уже 12 мая компания заявила о возобновлении работы. Ей пришлось заплатить 4,4 миллиона долларов.