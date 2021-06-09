Реакція крипторинку

Через це вранці 8 червня світовий крипторинок обвалився більш ніж на 11% за добу.

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Біткойн впав на 10%;

Ethereum – на 12%.

Bitcoin Cash – на 14%.



Вартість біткойну протягом останнього тижня / Графік Libertex

Причиною обвалу стало те, що інвестори не розуміли яким чином ФБР вдалося зламати криптогаманець. А ті не розсекретили своїх методів, щоб не допомогти майбутнім кіберзлочинцям. У політичних колах США все частіше лунають пропозиції більшого контролю криптовалют та їх відстеження.

Проте експерти в коментарі CNBC запевнили, що немає причин для хвилювань інвесторів, адже ФБР вдалося зламати біткойн-гаманець хакерів не через слабкі місця у кіберзахисті, а через недбалість самих хакерів.

Зазначимо, що ФБР вдалося повернути 63,17 біткойна, які хакери отримали як викуп. Це більше половини суми, яку сплатила Colonial Pipeline.

Кібератака на Colonial Pipeline

Нагадаємо, що 8 травня хакери атакували системи одного з найбільших трубопровідних операторів Colonial Pipeline Company. Довелося припинити роботу до моменту викупу.

Вже 12 травня компанія заявила про відновлення роботи. Їй довелося заплатити 4,4 мільйона доларів.

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