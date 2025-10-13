Сейчас президент США Дональд Трамп является одним из крупнейших частных владельцев биткоинов на американской территории. Его криптоактивы оценивают в 870 миллионов долларов.

Что известно о криптоактивах Трампа?

Трамп владеет криптовалютой, в частности, через долю в Trump Media and Technology Group. Именно эта компания руководит Truth Social, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

В июле эта компания купила биткойна на 2 миллиарда долларов. Из-за этого, доля Трампа сократилась с 52% до 41%.

Интересно! Большей суммой биткоина владеет лишь несколько миллиардеров. В частности, Майкл Сейлор и Тим Дрейпер.

Заметим, что Трамп ранее скептически относился к крипте. Однако во время своей второй каденции он резко изменил мнение. В частности, Трамп:

продал NFT-карты;

занимался проектом World Liberty Financial;

и даже выпустил собственный мем-коин.

Обратите внимание! Trump Media and Technology Group начала активно скупать крипту. Средства привлекают через конвертируемые облигации и акции. Как известно, рыночная капитализация компании сегодня меньше чем до перехода на биткойн. Однако если эта крипта будет дорожать, увеличатся и активы Трампа.

