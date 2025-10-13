Что известно о криптоактивах Трампа?
Трамп владеет криптовалютой, в частности, через долю в Trump Media and Technology Group. Именно эта компания руководит Truth Social, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
В июле эта компания купила биткойна на 2 миллиарда долларов. Из-за этого, доля Трампа сократилась с 52% до 41%.
Интересно! Большей суммой биткоина владеет лишь несколько миллиардеров. В частности, Майкл Сейлор и Тим Дрейпер.
Заметим, что Трамп ранее скептически относился к крипте. Однако во время своей второй каденции он резко изменил мнение. В частности, Трамп:
- продал NFT-карты;
- занимался проектом World Liberty Financial;
- и даже выпустил собственный мем-коин.
Обратите внимание! Trump Media and Technology Group начала активно скупать крипту. Средства привлекают через конвертируемые облигации и акции. Как известно, рыночная капитализация компании сегодня меньше чем до перехода на биткойн. Однако если эта крипта будет дорожать, увеличатся и активы Трампа.
Что нужно знать о Трампе сейчас?
На фоне заключения мирного соглашения между ХАМАС и Израилем, Трамп сделал несколько важных заявлений. Американский президент уточнил, что он и его команда приложили к миру в Газе много усилий. Недавно стало известно о прибытии Трампа в Израиль. Там он произнес важную речь, сообщает CNN.
Между США и Китаем растёт напряжение. Дело в том, что недавно китайские власти расширили экспортный контроль на редкоземельные элементы. Трамп пообещал ответить на это пошлинами.